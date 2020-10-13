Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси, – Кулеба

По словам министра, вопрос Беларуси – это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина присоединится к введенным ЕС санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз. Об этом Кулеба сообщил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", – рассказал Кулеба.

Читайте также: Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Александра Лукашенко

По его словам, вопрос Беларуси – это пример того, как работает предусмотренная соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик Евросоюза и Украины, "когда мы действительно выступаем единым фронтом по наиболее болезненным вопрос.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Также США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов.