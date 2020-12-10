Первый в мире беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом создан в Норвегии

Судно Yara Birkeland передано заказчику и скоро пройдет испытания

На норвежской судностроительной верфи Vard создан беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом и передан заказчику – компании по производству удобрений Yara International, передает ресурс Sea News.

Длина судна Yara Birkeland составляет 80 метров, его ширина 15 метров, а вместимость – 120 TEU. Оно оснащено технологиями, которые обеспечивают дистанционное и автономное управление, а также электроникой, аккумуляторной и силовой установками. Автором проекта выступило норвежское конструкторское бюро Kongsberg.

[ + – ] Vard Brailia

Заказчик планирует доставлять на контейнеровозе продукцию из завода в городе Порсгрунн в порты Бревик и Ларвик. Сейчас для транспортировки произведенного товара предприятию требуется более сотни рейсов грузовиков ежедневно.

В скором времени судно пройдет испытания на загрузку и отстойчивость, после чего отправится в норвежский порт Хортен для подготовки к автономной эксплуатации.

Компания-заказчик надеется, что переправка груза по воде уменьшит уровень шума и выбросов.

"Yara Birkeland — пример стремления Yara к инновациям и поиску экологически безопасных решений, которые можно коммерциализировать. Однако инновационные проекты сопряжены с неопределенностями и проблемами. В частности, автономная логистика на суше оказалась сложной задачей для проекта. Строительство корабля было выполнено по плану с небольшими задержками, включая установку батареи, систем управления и навигации. Для автономной логистики на суше команда проекта продолжает искать упрощенные решения", – сообщается на сайте Yara.

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