1700 пассажиров королевского карибского круиза застряли на корабле из-за возможной вспышки Covid-19

350-метровое круизное судно "Quantum of the Seas", общей вместимостью 4905 человек, целый день стояло в карантине, пока эпидемслужба проверяла контакты его пассажиров.

В среду, 9 декабря "Круиз в никуда" ("Сruise-to-nowhere") круизной компании "Royal Caribbean" в Сингапуре начал высадку почти 1700 пассажиров, которые до этого более 16 часов были "прикованы" к своим каютам.

Как передает агентство "Reuters", туристов закрыли в их номерах после того, как на борту был обнаружен случай COVID-19, вынудивший судно вернуться в порт: "Пациент с коронавирусом, 83-летний мужчина, обратился в судовой медицинский центр с диареей, и последующее его обследование на борту выявило инфекцию (COVID-19, – ред). Он был доставлен в больницу в среду после того, как корабль вернулся в порт".

Остальные гости были разбужены новостью об инфекции уже на корабле, рано утром. "Я подумал: "Вот и все, худший страх случился", – сказал пассажир Мелвин Чу, 31-летний менеджер по развитию бизнеса, отметив, что узнал о зараженном госте на корабле из утреннего объявления.

Местные власти заявили, что контакты пациента с COVID-19 среди 1680 гостей и 1148 членов экипажа на борту "дали отрицательный результат". Пока велось их отслеживание, пассажиры были закрыты в своих каютах.

Последующие два дополнительных теста пациента дали отрицательный результат на COVID-19, сообщил Совет по туризму Сингапура, а еще один тест будет проведен в четверг, чтобы подтвердить его инфекционный статус.

Вскоре стало известно, что пассажиров отпускают. Однако перед тем, как покинуть терминал, все пассажиры они обязательное тестирование на COVID-19. По словам капитана корабля, экипаж будет отдыхать всю ночь, а утром также пройдет ПЦР-тесты.

Как отметил агентству один из пассажиров лайнера, 16-летний студент Исаак Лунг, который отправился в круиз со своими родителями: "Я чувствую облегчение, это было, очевидно, очень скучное ожидание".

"Круиз в никуда" компании "Royal Caribbean" – один из первых ее рейсов с тех пор, как в марте 2020 года компания из Майами остановила свои рейсы из-за пандемии. Как сообщается в материале, за три дня до начала круиза в понедельник все пассажиры на борту круизного судна "Quantum of the Seas" прошли обязательный ПЦР-тест на коронавирус.