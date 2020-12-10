На Мальте перехватили партию наркотиков для Ливии на 70 млн евро

Рекордная партия кокаина из Эквадора и Колумбии была обнаружена 9 декабря.

На Мальте перехватили рекордно большую партию кокаина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной таможенной службы.

Отмечается, что партия кокаина из Эквадора и Колумбии была обнаружена 9 декабря.

Таможенники Мальты утверждают, что было изъято 510 свертков с наркотиком – рекорд для одного изъятия из одного контейнера. Каждый из пакетов весил 1,2 килограмма, общий вес партии – более 600 килограммов. Стоимость всей партии оценивается в 70 миллионов евро.

Для сравнения таможня привела пример прошлого года. По ее данным, за весь 2019 год было найдено 750 килограммов наркотиков в 16 контейнерах. Их общая стоимость составила 84,5 миллионов евро.

Сообщается, что из порта Мальты груз должен был отправиться в Ливию. Полиция начала расследование по этому делу.

Отметим, в октябре партию наркотиков обнаружили в морском порту Одессы "Южный", ее стоимость на черном рынке составляет более 10 млн долларов. Кроме того, СБУ заблокировала в Одессе транзит через страну партии психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик "Исламского государства" весом в 750 кг.