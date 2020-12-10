Президент Латвии назвал призывы не носить маску гибридной войной против его государства

Гарант латвийской конституции поставил граждан республики в известность, что против них ведется война: Латвию пытаются ослабить.

Президент Латвии Эгил Левитс заявил, что призывы не носить защитные маски в условиях пандемии Covid-19 – это наступление на его страну, часть развернутой против Латвии информационной войны.

"Это определенно часть гибридной войны. Движение против масок, безусловно, ослабляет латвийское государство, вызывает хаос и экономический спад. Если вы хотите ослабить противника – это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридной атаки. Очень важно, чтобы люди это понимали", – сообщил политик в интервью изданию "Sargs.lv".

По словам президента, хотя гибридные угрозы больше не являются чем-то новым для большинства членов НАТО, в последнее время они стали более активными.

"Как злоумышленники добиваются своего? Они скармливают людям фейки, а граждане попадают под влияние манипуляторов и затем предпринимают действия, которые наносят вред окружающим и им самим. Поэтому важно, чтобы общество приобрело знания о том, как распознавать эти угрозы и как с ними бороться", – сообщил Левитс.

Как отмечает издание, в бюджете Латвии на 2021 год в разделе финансирования оборонного сектора заложены средства на борьбу с гибридными угрозами и распространением дезинформации. Кроме того, сообщается, что в настоящее время с гибридными информационными атаками борется расположенный в Риге "Центр передового опыта стратегических коммуникаций" НАТО.

Напомним, еще в апреле этого года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил у себя в Twitter, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с "пандемией дезинформации" вокруг заболевания. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник, 14 апреля, в своем Twitter.

Напомним, в начале декабря Всемирная организация здравоохранения в очередной раз обновила рекомендации по ношению защитных масок для борьбы с распространением Covid-19. Теперь в организации рекомендуют не снимать медицинскую маску, гуляя по улице, а в некоторых случаях использовать ее даже у себя дома.