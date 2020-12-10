"Ереван – это историческая земля Азербайджана", – Ильхам Алиев"

Политик заявил о торжестве справедливости в Нагорном Карабахе и намекнул на возможное продолжение войны.

В четверг, 10 декабря, во время военного "Парада победы" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Иреванское ханство, а также Зангезурский, и Гейчинский махалы (регионы) Армении исторически принадлежат Азербайджану.

"Зангезур (Сюникская область Армении – "МК"), Гейча (Севан), Иреван (столица Армении, Ереван) – наши исторические земли", – цитирует Алиева азербайджанское информагентство "APA".

В частности, в своем выступлении перед народом Азербайджана, Алиев заявил, что азербайджанские земли были под оккупацией около 30 лет, а агрессивная политика Армении началась еще раньше – с конца 80-х годов XX века:

"Сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель. Зангезур, Гейча, Иреван – наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях. Однако руководство Армении в то время изгнало сотни тысяч азербайджанцев со своих родных земель".

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Азербайждана продолжил: "После этого та же картина наблюдалась в Нагорном Карабахе. Армянская сторона совершила военные преступления против мирного населения Азербайджана, учинила Ходжалинский геноцид. Затем оккупация города Шуша в мае 1992 года и города Лачин создали географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом. Оккупация Кельбаджарского района в апреле 1993-го года еще больше усугубила ситуацию".

В заключение Алиев назвал возвращение части территории НКР под контроль Баку "восстановлением территориальной целостности", и добавил, что ранее неоднократно говорил: "Если Армения не вернет наши земли, мы решим этот вопрос военным путем".

Напомним, в 2012 году Алиев делал подобное заявление на тему исторической принадлежности выше указанных районов Армении. Однако тогда политик сообщил, что Баку ограничится возвратом Нагорного Карабаха и открытием международных дорог. Собственно этого Азербайджан и добился в ходе последней военной кампании осенью 2020 года.

"Мы не заримся ни на пядь армянской земли. Несмотря на то, что те места – это тоже исторические азербайджанские земли. Иреванское ханство, Зангезурский махал, Гейчинский махал – это наши земли, на которых армяне создали государство. Мы никогда не позволим создать на азербайджанских землях второе армянское государство", – заявил политик в марте 2012-го в интервью турецкому телеканалу TRT.

Отметим, что накануне, 9 декабря, в Баку прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган который открывал военный парад вместе с Алиевым. Во время церемонии Эрдоган выразил мнение, что передача части Нагорного Карабаха под контроль Баку "не означает завершения борьбы". Турецкий лидер отметил, что "Азербайджан под руководством Ильхама Алиева продолжит двигаться к новым достижениям и успехам".