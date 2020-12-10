Эрдоган на параде в Баку призвал Армению "взяться за ум", тогда в регионе "начнется новая эра"

Своим участием в параде Турция отметила свою важную роль в Карабахской войне 2020 года.

Перед участниками парада, который прошел в Баку 10 декабря, выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра", – сказал он.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное решение конфликта было неизбежным. По его словам, дипломатический выход из ситуации найти не удалось. "Мы наблюдали политическую ситуацию в мире и видели, как международное право не работает. Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге", заявил Алиев.

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В параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, были задействованы до 150 единиц военной техники. Маршем прошли подразделения турецкого спецназа, показали и турецкую технику – беспилотники Bayraktar TB2, которые, сыграли важную роль в ходе боевых действий.

Своим широким участие в параде Турция продемонстрировала свою роль в ходе этого конфликта. "Турция с первого дня демонстрировала солидарность с Баку, поддерживала, как могла, и внесла свой вклад в освобождение территорий Нагорного Карабаха от оккупации. С 30-летней несправедливостью покончено. Наша поддержка Азербайджану продолжится", – сказал Эрдоган.

Алиев 2 декабря учредил в стране новый праздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября. Изначально датой выбрали 10 ноября, однако от этой даты потом отказались, так как она совпадает с Днем памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, отмечаемым в Турции. Хотя именно 10 ноября начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые 8 ноября еще продолжались.

Напомним, ранее минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе боевых действий погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль Лачинского района, последнего из трех районов, которые Армения покинула согласно соглашению по Нагорному Карабаху, поэтому Карабахского конфликта, по мнению Алиева, больше нет.

Большинство депутатов армянского парламента проголосовало против отмены военного положения, которое было введено 27 сентября на фоне начала боевых действий в Нагорном Карабахе.