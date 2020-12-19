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В Норвегии открылся самый большой в мире пряничный городок (фото)

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пряничный городок, норвегия, берген, пекари
Фото: visitbergen.com | Пряничный городок

Успеть увидеть более 2000 миниатюрных сооружений из выпечки можно до 31 декабря.

В центре Бергена, второго по величине города Норвегии, в здании старого общественного бассейна "Sentralbadet" открылась инсталляция съедобного сказочного городка, сделанного норвежскими пекарями.

Создавать к новогодним праздникам "пряничный городок" ("Gingerbread Town") – местная традиция, которая существует с 1991 года. В маленьком городке все сделано из знаменитых имбирных пряников, которые в Норвегии пекут под Рождество. Кадры с рождественским чудом вошли в визитный ролик города, опубликованный на канале для туристов "VisitBergen":

А это видео уже от посетителей:

Примечательно, что "пряничный городок" создается самими же жителями Бергена, которые пекут "строительный материал" для миниатюрных сооружений не только в школах, и на предприятиях, но и у себя дома.

Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Пряничный городок
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Фото: visitbergen.com
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Пряничный городок
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия
Рождество, пряники, имбирные пряники, Новый год, пряничный городок, Норвегия

Источник: visitbergen.com

"Среди почти двух тысяч экспонатов – уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей и даже колесо обозрения", – сообщается в сюжете ТСН о бергенском чуде. В репортаже отмечается также, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительность.

В прошлом году, как писал Фокус, на благотворительные цели направили также деньги от продажи самих пряничных домиков.

Напомним, в Норвегии, согласно карантинным мерам в связи с пандемией Covid-19, те туристы, которые не имеют постоянного места проживания в стране, обязаны по прибытию выдержать 10-дневный карантин, оставаясь в отеле.