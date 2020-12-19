В Норвегии открылся самый большой в мире пряничный городок (фото)

Успеть увидеть более 2000 миниатюрных сооружений из выпечки можно до 31 декабря.

В центре Бергена, второго по величине города Норвегии, в здании старого общественного бассейна "Sentralbadet" открылась инсталляция съедобного сказочного городка, сделанного норвежскими пекарями.

Создавать к новогодним праздникам "пряничный городок" ("Gingerbread Town") – местная традиция, которая существует с 1991 года. В маленьком городке все сделано из знаменитых имбирных пряников, которые в Норвегии пекут под Рождество. Кадры с рождественским чудом вошли в визитный ролик города, опубликованный на канале для туристов "VisitBergen":

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А это видео уже от посетителей:

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Примечательно, что "пряничный городок" создается самими же жителями Бергена, которые пекут "строительный материал" для миниатюрных сооружений не только в школах, и на предприятиях, но и у себя дома.

[ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок [ + – ] Пряничный городок Фото: visitbergen.com

Источник: visitbergen.com

"Среди почти двух тысяч экспонатов – уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей и даже колесо обозрения", – сообщается в сюжете ТСН о бергенском чуде. В репортаже отмечается также, что средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на благотворительность.

В прошлом году, как писал Фокус, на благотворительные цели направили также деньги от продажи самих пряничных домиков.

Напомним, в Норвегии, согласно карантинным мерам в связи с пандемией Covid-19, те туристы, которые не имеют постоянного места проживания в стране, обязаны по прибытию выдержать 10-дневный карантин, оставаясь в отеле.