В России смертник подорвал себя у здания ФСБ, пострадали шесть человек

Неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство

Первый взрыв прогремел в 7:30 утра возле управления ФСБ по Малокарачевскому району в селе Учкекен в Карачаево-Черкессии, передает телеграмм-канал LIFE SHOT. Тогда обошлось без потерпевших, поскольку взрывное устройство никого не зацепило.

Около полудня за оцепление, где работали эксперты и оперативники, прорвался смертник и произвёл самоподрыв. Пострадали шестеро человек, находившихся на месте. Пятеро раненых — полицейские, шестой — сотрудник ФСБ. У всех – осколочные ранения, "тяжелых" среди них нет.

Один из пострадавших в результате взрыва – заместитель начальника отдела экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесской Республике Аскер Абдуразаков.

По информации телеграмм-канала 112, смертник приехал в Базарный переулок на машине, которая проходит, как утилизированная в 2016 году. Он оттолкнул одного из силовиков оцепления, прорвался в здание, где и подорвал себя. Личность погибшего сейчас устанавливается.

360 tv.ru сообщает, что, по предположениям правоохранителей, неизвестный мог быть экстремистом. Перед подрывом он кричал: "Аллах Акбар".

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и полиция.

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Два месяца назад, 2 ноября, в столице Австрии Вене неизвестные открыли огонь около здания центральной синагоги на улице Зейтенштетенгассе. Преступников было несколько и один из них совершил самоподрыв, активировав пояс со взрывчаткой. Его сообщники скрылись, полиция ведет их розыск. Правоохранители сообщали о семи погибших.