В Москве заставили чиновников вынюхивать проблемы: создан штаб для выявления неприятных запахов

О проблемных местах города властям сигнализируют местные жители.

В Москве появился оперативный штаб, который работает над выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице РФ. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на пресс-конференции в пятницу, 11 декабря.

Создание штаба инициировал и поручил к исполнению заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В него вошли общественники, представители органов исполнительной власти, депутаты местных советов. Их задача состоит в проведении разъяснительной работы рядом с предприятиями, возле которых ощущаются неприятные запахи.

Кульбачевский уже отчитался о первых успехах.

"С начала работы штаба в ноябре месяце количество жалоб на возникновение неприятных запахов в Москве снизилось. Я надеюсь на то, что штаб эффективно будет работать и в 2021 году. И в будущем проблема неприятных запахов будет минимизирована", – заявил он.

Пока в Москве ведут борьбу с неприятными запахами, в аннексированном Армянске местные жители жалуются на появление посторонних примесей в воздухе и выбросы с завода "Крымский Титан".

В свою очередь российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что, по результатам проведенного мониторинга, концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток в Армянске ниже дневной, и "причины для беспокойства нет".