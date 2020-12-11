Польский перевозчик вынужден был извиниться за надпись "Бандера" на лобовом стекле грузовика

Водителем грузовика был украинец.

В польских СМИ и социальных сетях разгорелся скандал из-за фотографии грузовика Man польской транспортной компании Свентокшиского воеводства, на лобовом стекле которого виднелась надпись "Бандера". Снимок якобы был сделан на одной из итальянских стоянок.

В частности, об этой фотографии написал портал lublin112.pl, который, к тому, же обратился в компанию-перевозчик за комментарием касательно этой ситуации.

"В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook", — заявили в компании-перевозчике.

Компания принесла извинения всем, кого затронула эту ситуация, и добавила, что отреагировала на нее сразу же после получения информации. По словам представителей компании, водителя уже "привлекли к ответственности".

Также к ответу польская компания прикрепила снимок, на котором автобус запечатлен уже без надписи "Бандера" на лобовом стекле.

[ + – ] Польский грузовик с надписью "Бандера" Фото: lublin112.pl

"Европейская правда" указала, что водителем грузовика был украинец, нанятый польской компанией.

Напомним, Степан Бандера — один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века, после раскола Организации украинских националистов в 1939 году возглавил ОУН-Б. Родился 1 января 1909 года в Старом Угринове. 15 октября 1959 года в Мюнхене Бандеру застрелил советский агент Богдан Сташинский.

Польские историки называют Степана Бандеру ответственным за этнические чистки поляков на Волыни и в Восточной Галиции во времена Второй мировой войны. По их подсчетам, украинские националисты тогда убили около 100 тысяч поляков.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал в новогоднем обращении украинцев к единству. Он заявил, что в украинском паспорте "нет строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности".