Первое издание книги о Гарри Поттере продано на аукционе за 2,5 млн гривен

Еще одна книга первого издания была продана на аукционе за 66 тысяч долларов.

Первое издание "Гарри Поттера и философского камня" было продано на аукционе Hansons Auctioneers за 68 тысяч фунтов стерлингов (2 млн 515 тысяч гривен). Об этом сообщает ВВС.

Эта книга входила в число 500 экземпляров в твердом переплете, напечатанных в 1997 году, до того как фантастическая сага Джоан Роулинг стала популярной. В то время эти копии продавались по 10,99 фунтов стерлинго (около 406 гривен). 300 из них были отправлены в школы и библиотеки, остальные попали в свободную продажу.

Еще одна книга первого издания была продана на аукционе за 50 тысяч фунтов (1,8 млн гривен). 28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи случайно нашла экземпляр первого издания "Гарри Поттера" во время уборки — мать девушки разбирала старые вещи, которые хотела продать за 50 пенсов (18,50 гривен).

Шарлотта планирует часть денег вложить в свою будущую свадьбу, а часть — отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.

Напомним, в октябре на британском аукционе Hansons было продано первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года издания. И сумма составила 60 000 фунтов стерлингов. Книгу приобрел эмигрант-британец, который купил ее для своих детей, живущих в Люксембурге, чтобы помочь им выучить английский язык. Дети ее прочли, книга отправилась на полку, где и простояла 21 год, пока владелец не решил выяснить, сколько она стоит.