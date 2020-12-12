Статистика коронавируса в Украине на 12 декабря: рекордное число госпитализированных

За минувшие сутки выявили 12 811 новых случаев COVID-19.

В Украине по состоянию на 12 декабря выявили 12 811 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 13 514). В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

При этом госпитализировано рекордное число пациентов – 3001 человек.

Умерли за последние сутки 243 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число жертв достигло 14 998. Выздоровел от коронавирусной инфекции уже 494 001 украинец (+13 653 за последние сутки).

С начала пандемии заразились уже 885 039 человек.

Всего за прошедшие сутки провели 61 571 тестирование на коронавирус. Из них методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 10 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,09% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 14 720. Тогда было проведено 39 519 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Данные по областям:

– Киев – 90 013 (1696 за сутки);

– Одесская – 57 071 (1357);

– Запорожская – 41 460 (807);

– Киевская – 47 783 (785);

– Львовская – 53 299 (721);

– Днепропетровская – 48 365 (715);

– Черкасская – 30 784 (651);

– Донецкая – 29 031 (640);

– Черниговская – 23 754 (564);

– Харьковская – 61 985 (561);

– Николаевская – 23 479 (499);

– Хмельницкая – 34 417 (459);

– Ровенская – 35 900 (448);

– Полтавская – 28 811 (376);

– Сумская – 35 327 (331);

– Херсонская – 13 723 (322);

– Волынская – 27 852 (315);

– Житомирская – 33 714 (309);

– Тернопольская – 30 964 (226);

– Черновицкая – 36 496 (210);

– Ивано-Франковская – 40 484 (202);

– Винницкая – 19 680 (199);

– Закарпатская – 25 883 (190);

– Кировоградская – 7059 (138);

– Луганская – 7705 (90).

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.