Власти Великобритании призвали магазины запастись продуктами из-за Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза без сделки может вызвать покупательский ажиотаж, который может быть больше, чем во время начала пандемии коронавируса.

Британские власти в связи с возможным повышением цен из-за Brexit посоветовали магазинам запастись продуктами. Об этом сообщает The Sunday Times.

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца. Специалисты считают, что выход Великобритании из Евросоюза без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы появления COVID-19.

Власти также посоветовали поставщикам медтоваров и вакцин сформироать запасы, которых хватило бы на шесть недель.

"Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану", – рассказал изданию представитель одного из супермаркетов Великобритании.

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о модели будущего сотрудничества. К Великобритании пока применяются правила ЕС.

Число британцев, переехавших в страны ЕС после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, выросло на 30%. Такие данные содержатся в исследовании, опубликованном партнерством "Оксфорд – Берлин" и Берлинским центром социологических исследований WZB. Исследователи использовали данные Организации экономического сотрудничества и развития и европейского статистического агентства Eurostat.