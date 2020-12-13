Азербайджан объяснил обострение в Карабахе "антитеррористической операцией"

По версии Баку, операция была направлена против армянских военных, оставшихся в местных лесах.

Азербайджан объяснил восстановления огня в Нагорном Карабахе проведением "антитеррористической операцией". Об этом сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

"Служба государственной безопасности провела антитеррористическую операцию. Согласно заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Премьер-министром Армении 10 ноября 2020, после провозглашения режима прекращения огня часть вооруженных сил Армении осталась в лесной зоне в северо-западной части населенного пункта Хадрут Азербайджанского района Ходжавенд", – сказано в сообщении.

В СГБ Азербайджана говорят, что армянские СМИ сообщили, что вооруженные группы были утеряны в лесу, после чего армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил России с требованием выслать их с территории.

Азербайджан заявил, что обеспечил и условия для вывода армянских вооруженных формирований с территории.

По версии Баку, "вооруженные группировки не покинули территорию, атаковали азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц".

"Так, 26 ноября 2020 года, трое военнослужащих Минобороны Азербайджана были убиты в результате нападения на территории села Сур Ходжавендского района, двое были ранены. 8 декабря вблизи поселка Гадрут погиб один военнослужащий, тяжело ранен сотрудник компании "Azercell" проводящий там работы по установлению связи. Учитывая вышесказанное, Служба госбезопасности Азербайджана была вынуждена провести на этой территории контртеррористическую операцию", — сказано в заявлении.

Президент Армении Армен Саркисян потребовал созвать внеочередное заседание парламента из-за нарушения перемирия.

Напомним, вчера Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, передают из Еревана.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Мане Геворкян утверждает, что прежде всего на ситуацию должны отреагировать российские миротворцы, которые базируются в конфликтном регионе. По словам Геворкян, РФ поставили в известность "с раннего утра".