Война за Нагорный Карабах. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан снова наступает

Наступление ведется в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Накануне пришло сообщение о нарушении режима прекращения огня — впервые с начала перемирия в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Армении в субботу, 12 декабря, сообщило, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. Подразделения Армии обороны Арцаха принимают соответствующие меры, передают из Еревана.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар — Хцаберд Республики Арцах", — заявили в оборонном ведомстве.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Мане Геворкян утверждает, что прежде всего на ситуацию должны отреагировать российские миротворцы, которые базируются в конфликтном регионе. По словам Геворкян, РФ поставили в известность "с раннего утра.

Наступление, которое предпринял Баку, ведется в направлении двух сел: Хин Таглар и Хцаберд. По сообщениям с места событий, азербайджанские военные заняли две высоты на пути к указанным селам, а также перекрыли дорогу в село Кирсаван.

Как передает Telegram-канал @wargonzo, штурмовые отряды Азербайджана пытаются закрепиться за окраины населенных пунктов, бойцы Армии Обороны Арцаха и местные ополченцы держат оборону.

Канал также отмечает, что по сообщениям дипломатических источников, параллельно идут переговоры между Москвой и Баку о прекращении огня.

Напомним, 9 ноября Армения, Азербайджан и Российская Федерация подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По итоговым договоренностям, в регион введены миротворческие соединения РФ, при этом азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых позициях. Под контроль Азербайджана переданы три района Нагорного Карабаха: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.