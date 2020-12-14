В Индии работники завод по сборке iPhone устроили погром из-за невыплаты зарплаты (видео)

Вместо обещанных $285 в месяц, рабочий-инженер получал только $163.

На фабрике по производству iPhone Wistron Corporation в Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за неполной невыплаты зарплат. Около 2 тысяч рабочих завода, расположенного в городе Нарсапур (штат Карнатака) после окончания ночной смены вдруг начали громить фасад здания фабрики, офисы руководителей, оборудование, а также пытались поджечь несколько автомобилей.

Об этом сообщает The Times of India.

Остановить бунт удалось только после того, как на место беспорядка прибыли дополнительные подразделения полиции.

По информации издания, недовольство персонала переросло в бунт после того, один рабочий-инженер рассказал, что ему обещали платить в месяц $285, но вместо этого он получал $163. Только в первый месяц работы ему выплатили $217.

Сотрудники, не занимающие должности инженеров, заявили, что их зарплата вообще была не выше $108. При этом нашлись люди, которым платили еще меньше.

Руководство фабрики пока отказалось комментировать ситуацию.

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Напомним, мигранты-рабочие на стройке Газпрома в Амурской области устроили погром подрядчика из-за невыплаты бунтзарплат.