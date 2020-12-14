Опубликовано первое фото российского самоходного лазера-уничтожителя БПЛА

Зенитный комплекс предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на высоте до пяти километров.

В сеть попало фото российской лазерной зенитной установки для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

"Российский зенитный лазерный комплекс с химическим кислород-йодным лазером производства компании НПП "Адвент". Предположительно, установка обеспечивает время работы лазера в течении 100 секунд до пополнения реагентов", – сообщил Telegram-канал "Военный Осведомитель" опубликовав снимок установки.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

"Комплекс предназначен для обнаружения, ведения (слежения), поражения воздушных целей на расстоянии до 5 км. Может применяться на любых стационарных и подвижных объектах военного и специального назначения".

Официальной информации о поступлении этих систем на вооружение пока нет, однако на сайте производителя опубликована схема компоновки и функционала такого комплекса. Название указанного устройства пока тоже не публикуется.

Как сообщает предприятие-производитель, преимуществами этого комплекса, предназначенного для поражения воздушных целей являются его малые габариты и высокая мощность импульса:

"В лазерных комплексах на базе кислород-йодного лазера отсутствует необходимость использования мощных источников электроэнергии и системы охлаждения, что позволяет использовать комплекс на объектах с ограниченными возможностями по электрообеспечению и теплоотводу".

"Излучение кислород-йодного лазера имеет длину волны 1,315 мкм, которое практически не поглощается атмосферой, особенно на больших высотах, при этом лазерное излучение хорошо поглощается конструктивными материалами, что увеличивает дальность и эффективность поражения цели", – отмечается на сайте предприятия-разработчика.

В связи с тем, что эту длину волны слабо поглощает кварц, но очень хорошо поглощают металлы – такой лазер отлично режет как сталь так и соединения на основе стали и никеля и пригоден для их промышленной обработки.

Отметим, что Химический кислородно-иодный лазер, (Chemical oxygen iodine laser, COIL) – изобретение не новое. Впервые лазер COIL был разработан ВВС США в 1977 году для военных целей. Уже в 1996 году, американской компании "TRW Inc". удалось создать лазер мощностью в сотни киловатт, работающий в непрерывном режиме несколько секунд. В России же патент на использование данной технологии действует с 2002 года.

Напомним, недавно в сеть выложили кадры с американским истребителем пятого поколения "F-35А Lightning II", сбрасывающим модель новейшей корректируемой ядерной бомбы "В61-12" на военный полигон в Неваде.