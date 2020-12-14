Ведущий "Первого канала" Владимир Познер назвал россиян неполноценными

Себя журналист позиционирует ярым приверженцем демократии

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что в России, причем ни в царские времена, ни в советские не было демократии, а люди говорили о ней крайне негативно, понятия не имея, что это такое. Свою мысль он озвучил на официальном сайте Познер Online.

"Отношение многих в России к таким понятиям как либерализм и демократия объясняется целым рядом факторов, в частности неграмотностью – ведь если спросить у этих людей, что такое либерализм, – они не смогут ответить. Точно так же они не смогут объяснить, что такое демократия", – уверен он.

При этом, подчеркнул журналист, если поинтересоваться у сограждан, считают ли они, что у людей должны быть равные права, доступные образование и медицина, прозрачные и честные выборы, свобода слова, большинство из них ответят утвердительно. А это и есть демократия.

Что касается отрицательного отношения людей к самому понятию демократии, то, характеризуя его, он выражений не подбирал.

"Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии", – подчеркнул Познер.

В прошлом году Владимир Познер пополнил список украинского интернет-проекта "Миротворец". Он оказался там за "сознательное нарушение государственной границы Украины", поскольку побывал в аннексированном Крыму без получения разрешения на посещение полуострова от украинских властей.

В свою очередь россиянин назвал это "глупостью" и "проблемами Украины", объяснив, что на один день приезжал в Ялту для участия в конкурсе "ТЭФИ-Капитал" в качестве председателя жюри.

Владимир Познер позиционирует себя как независимый российский журналист. Выступая перед студентами Йеля с лекцией "Как США создали Владимира Путина", он заявил, что никогда еще отношения между двумя странами не находились в таком плохом состоянии.

Он видит проблему в том, что российский лидер больше Америке не доверяет.

Ранее журналист назвал Пулитцеровскую премию пропагандистской. По его словам, современная журналистика в значительной степени превратилась в пропаганду, и добавил, что в данном конкретном случае эта премия вызывает у него отторжение.