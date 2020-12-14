Тихановская : Европа не помогает Беларуси, а только сочувствует

Лидер белорусской оппозиции, что многое переосмыслила в отношении европейских государств.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что европейские страны в основном только выражают обеспокоенность ситуацией в Беларуси, но ничего не могут сделать для ее стабилизации. Такое мнение она выразила в интервью американскому журналу The New Yorker.

"Когда я была обычным человеком, я думала, что Европа настолько близка и велика, а ее лидеры настолько сильны, что они обязательно что-нибудь сделают. Они не могут сидеть, сложа руки. Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать. Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно", – сказала Тихановская.

По ее мнению, европейские лидеры всегда оглядываются на Россию и осторожничают при принятии решений.

"Для нас это очень болезненно. Каждый раз, когда я встречаюсь с лидерами европейских государств, я пытаюсь передать им эту боль. Мы стараемся донести до них информацию о многих невиновных, находящихся за решеткой, и о унижениях, которым они подвергаются. Мы пытаемся взывать к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека и смотрите, что происходит в соседней стране, а все, что вы делаете, – это выражаете озабоченность. Как такое возможно?", – сказала Тихановская.

Она добавила, что многое переосмыслила за последнее время.

"Я выросла в семье, которая научила нас всегда быть благодарными. Так что это может быть моей ошибкой. Постепенно я прихожу к пониманию того, что я не должна благодарить за простые заявления об обеспокоенности – что мы должны требовать конкретных действий. Я учусь очень медленно", – сказала Тихановская.

Она также рассказала, что идентифицирует себя как "Лидера демократической Беларуси", а не как избранного президента.

"Я не имею морального права поступать по-другому. Вся документация по результатам выборов уже уничтожена, и я не могу предъявить доказательства (победы на выборах). Многие просили меня, чтобы я себя называла себя избранным президентом, но я придерживаюсь правил…Может быть я и не права. Но я считаю, что "Лидер демократической Беларуси" – лучше всего отражает мое положение", – сказала Тихановская.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская — 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%. Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками и многочисленные аресты. Тихановской пришлось покинуть Беларусь. Протесты в стране продолжаются до сих пор.