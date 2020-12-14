ЕС может передать 5% полученных им вакцин против COVID-19 бедным странам, - СМИ

ЕС рассматривает вариант пожертвования 5% своих вакцин против COVID-19 странам третьего мира , что может нарушить схему распространения, совместно возглавляемую ВОЗ.

План, разработанный французским правительством, впервые устанавливает четкую цель для пожертвований вакцины в ЕС, что до сих пор рассматривалось как вариант только в том случае, если блок в конечном итоге получит избыточные дозы, пишет Reuteres.

Однако этот шаг может нанести удар по глобальной схеме закупок, возглавляемой ВОЗ, известной как COVAX, которая ставит перед собой цель доставить к концу следующего года 2 миллиарда доз как минимум 20% наиболее нуждающихся людей в любой точке мира.

Согласно французскому плану, который все еще должен быть согласован между 27 странами ЕС, до 65 миллионов доз вакцины COVID-19 в конечном итоге могут быть переданы ЕС бедным странам.

В документе указывается, что это будут 5% от 1,3 миллиарда доз, которые ЕС получил по шести соглашениям о предварительной закупке, заключенным с Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca / Oxford, Sanofi / GSK и CureVac.

Но чтобы сократить расходы, вакцины должны доставляться напрямую от производителей вакцин, которые заключили договор о поставках с ЕС, тем бедным странам, которые больше всего в них нуждаются.

"Пожертвование вакцин из нашего портфеля ЕС для этих приоритетных групп представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели — сделать вакцину общественным благом", — говорится в документе.

По оценкам документа, пожертвованные дозы могут быть использованы для вакцинации 16 миллионов медицинских работников в 62 бедных странах. Врачи и медсестры еще из 54 стран с низким доходом также могут извлечь выгоду из пожертвований, говорится в проекте.

Напомним, что согласно исследованию ученых, Украина и 66 других бедных стран не получат вакцину в 2021 году. Богатые страны с 14% населения мира уже закупили 53% наиболее многообещающих вакцин. Цены на большинство из них довольно высокие, и доступ к ним для стран с низким уровнем дохода будет затруднен из-за сверхнизких температур, при которых должны храниться препараты.