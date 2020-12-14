В Азербайджане арестовали четверых военных за преступления в Нагорном Карабахе

Решения об арестах приняты после изучения видео, опубликованных в соцсетях.

Эксперты международной правозащитной организации Amnesty International проанализировали 22 видеозаписи, сделанные в Нагорном Карабахе, и пришли к выводу, что солдаты обеих сторон совершали военные преступления. Подлинность видеозаписей была подтверждена экспертизой, подчеркивается в докладе организации.

21 ноября Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными".

"Но за те, что были настоящими, к ответу призваны младшие прапорщики Рашад Алиев и Гардашхан Абышов, а также рядовые Арзу Гусейнов и Умид Агаев", – цитирует сообщение Генпрокуратуры "Sputnik-Азербайджан".

Прапорщиков обвинили в издевательствах над телами погибших армянских военных, а солдат – в разрушении каменных плит на армянских могилах на кладбище. За первое преступление максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы, за второе – пять.

В сообщении прокуратуры говорится, что военнослужащие сами снимали все происходящее на смартфоны и выложили видео в соцсети.

Генпрокуратура заявила, что такие действия, совершенные военнослужащими Азербайджана, "недопустимы и противоречат менталитету толерантного, многокультурного и исторически гуманного азербайджанского народа".

Она также отметила, что армянская сторона не предприняла никаких мер в отношении армянских военнослужащих, "ответственных за убийство 101 мирного азербайджанского жителя, ранение 423 человек, а также за издевательства, совершенными над телами погибших азербайджанских военных, и за бесчеловечное обращение с захваченными азербайджанскими военнослужащими".

Напомним, Азербайджан объяснил возобновление огня в Нагорном Карабахе, случившееся 12 декабря, проведением "антитеррористической операции".