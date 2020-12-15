Армения и Азербайджан обменялись военнопленным в формате "всех на всех"

Переговоры об обмене лично вел командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.

Армения и Азербайджан провели обмен пленными и заложниками: 14-го декабря Азербайджану вернули его 12 военнопленных, а Армении – 44.

"В соответствии с Трехсторонней декларацией, подписанной президентом РФ, президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения 10 ноября 2020 года, обязательства азербайджанской стороны по обеспечению прав армянских военнослужащих, захваченных в ходе войны, последовательно выполняются", – сообщили в Госкомиссии по вопросам военнопленных, заложников и пропавших граждан Азербайджана.

В ведомстве добавили: "Мы также провели переговоры с Международным комитетом Красного Креста, Российскими миротворческими силами и другими международными организациями, приняв все возможные меры, сосредоточив внимание на репатриации граждан Азербайджана, захваченных или взятых в заложники во время войны по разным причинам".

"В результате переговоров с участием международных организаций и Российского миротворческого командования была достигнута договоренность с армянской стороной об обмене пленными и заложниками по принципу "все на всех", а возвращение пленных и заложников началось 14 декабря этого года", – отметили в Баку.

В Минобороны РФ сообщили, что переговоры "лично вел" Рустам Мурадов – командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. Он же доставил освобожденных армянских пленных в Ереван.

"В течение двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Р. У. Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу "всех на всех". В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне – 44 человека", – сообщили в Минобороны России агентству ТАСС.

Информацию подтвердила и сторона Армении. "Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен военнопленными. Из Азербайджана в Армению официально вернулись 44 наших соотечественника", – написал у себя в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Напомним, в четверг, 10 декабря, во время военного "Парада победы" в Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что столица Армении, Ереван исторические земли Азербайджана, а присутствовавший на параде президент Турции Реджеп Эрдоган добавил, что конфликт с Арменией еще не закончился.