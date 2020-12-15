В России сгорел дом престарелых: погибли 11 человек

По предварительным данным, спастись удалось только персоналу, жертвами стали пожилые.

15 декабря в доме престарелых в российском селе Ишбулдино в Башкирии произошел пожар. Погибли 11 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в 2:53 по местному времени. На момент прибытия пожарных, одноэтажное деревянное здание горело полностью. По данным властей, в сгоревшем здании находились 16 человек, пятеро из них спасены. Погибли только пожилые жители дома, персонал смог спастись.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

[ + – ]

По данным источника ТАСС, дом престарелых не имел лицензии на постоянное нахождение постояльцев. По данным регионального главка МЧС, здание пансионата эксплуатировалось как частный жилой дом и в нем не было систем пожаротушения.

Глава регионального министерства семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова сообщила РИА Новости, что у минсоцзащиты не было данных о доме престарелых, так как он был частным.

"Дом престарелых был частный, у минсоцзащиты не было о нем сведений", — сказала министр.

Напомним, около полудня 12 декабря в Киеве около отеля "Экспресс", который находится на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры, вспыхнул сильный пожар.