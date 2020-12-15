Хиллари Клинтон призвала отменить коллегию выборщиков в США

Получение большего числа голосов американских избирателей не гарантирует кандидату в президенты победы на выборах, поскольку они не являются прямыми.

Экс-первая леди, экс-госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала отменить в стране коллегию выборщиков и избирать президента только прямым голосованием.

Об этом она заявила после того, как в роли выборщика от штата Нью-Йорк отдала свой голос за Джо Байдена и Камалу Харрис, передает Fox 10.

"Я верю, что мы должны распустить коллегию выборщиков и избирать президента на всенародном голосовании, как и других чиновников. Но поскольку она все еще существует, я горжусь, что проголосовала за Джо Байдена и Камалу Харрис", – написала Клинтон в Twitter.

Отметим, в США получение большего числа голосов избирателей не гарантирует кандидату в президенты победы на выборах, поскольку они не являются прямыми. Президента, по сути, выбирает коллегия выборщиков, которая состоит из 538 человек. Число выборщиков зависит от того, сколько представителей того или иного штата заседает в Конгрессе США, а это в свою очередь пропорционально населению каждого штата.

Кандидат в президенты, выигравший даже с минимальным преимуществом в том или ином штате, как правило, автоматически забирает голоса всех его выборщиков по принципу "победитель получает все". Чтобы в итоге стать президентом, нужно заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.

Наименее населённый штат Вайоминг представлен тремя выборщиками, столько же имеет и округ Колумбия. Наибольшее количество выборщиков (55 человек) приходится на наиболее населённый штат — Калифорнию, а наименьшее – Монтана, Аляска, Вермонт, Делавэр, Вайоминг, Южная Дакота и Северная Дакота (по три). Флориду и Нью-Йорк представляют по 29 выборщиков, Техас – 38.

Таким образом, кандидат, за которого проголосовало большинство избирателей, может при этом получить меньше голосов выборщиков и в итоге проиграть.

Напомним, 14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.