Три австралийки поймали метрового окуня голыми руками на глазах у крокодила (видео)

Голодная рептилия наблюдала, как еда уходит из-под носа

Вблизи города Камбалин в Западной Австралии три девушки выловили из реки Фицрой белого морского окуня длиной 110 сантиметров, передает Daily Mail.

Голыми руками рыбу из воды тащили 18-летняя Нелли Пиндан и ее двоюродные сестры, 28-летняя Джерлин Спинкс и 21-летняя Дарлайя Киллер.

На видео, снятом Нелли, видно, как Джерлин и Дарлайя хватают рыбу руками, громко смеясь. После нескольких попыток поймать окуня им, наконец, удается схватить его за жабры и вытащить на берег.

"Когда мы увидели, что это рыба, мы зашли по колено в воду и окружили ее. Когда я подняла ее, нам пришлось вдвоем тащить улов, так как рыба была тяжелая", – позже рассказала Киллер.

После того, как окунь оказался на берегу, девушки устроили фотосессию с уловом. Просматривая отснятые кадры, они заметили на заднем плане крокодила, который находился буквально в нескольких метрах от сестер.

"Похоже, он охотился на эту рыбу, и, когда мы поймали ее, она пыталась уплыть от хищника. Нам повезло, что удалось снять процесс на камеру, а то никто не поверил бы нам", – поделилась своими догадками Джерлин Спинкс.

Пойманную рыбу девушки выпотрошили, приготовили ее и поделились с родственниками.

Украинцы могут в скором времени попробовать мясо крокодилов. Южно-Африканская Республика заинтересована в поставках в нашу страну мяса рептилий.

По вкусу мясо крокодила напоминает курятину с привкусом рыбы. Это экзотическое мясо, жарят, варят, из него делают консервы. Пригодными в пищу крокодилы становятся приблизительно к 15 годам.

Ранее сообщалось, что в Индии серийный убийца признал, что скормил крокодилам более 50 таксистов, чьи автомобили он угонял и продавал на запчасти.