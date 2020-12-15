В Японии приговорили к смертной казни "Убийцу из Twitter"

На счету убийцы 9 смертей. Осужденный выбирал жертв в соцсети из тех, кто делился мыслями о самоубийстве.

Японский суд приговорил к смертной казни 30-летнего Такахиро Сираиси, обезглавившего три года назад 9 женщин. Своих жертв он находил в Twitter, а после – душил и расчленял, пишет BBC.

Мужчина связывался с жертвами, почти все из которых были молодыми женщинами, при помощи Twitter, за что получил прозвище "Убийца из Twitter". Знакомился маньяк с потенциальными самоубийцами в сети и заманивал их к себе в дом. Для того, чтобы завоевать доверие женщин, убийца даже говорил, что готов покончить жизнью рядом с ними. Однако вместо этого он только их убивал.

Описание его страницы в Twitter содержало такие слова: "Я хочу помочь тем, кто действительно страдает. Пожалуйста, пишите мне в любое время".

На протяжении судебных слушаний защита подсудимого пыталась добиться смягчения наказания для убийцы. Адвокаты утверждали, что жертвы дали разрешение на то, чтобы подсудимый их убил. Но во время своего выступления маньяк признался, что делал это, не получая от них согласия. В итоге судья признал полную ответственность Сираиси.

Восемь погибших были молодыми женщинами от 15 лет, один погибший — 20-летний мужчина, у которого, вероятно, возник конфликт с Такахиро из-за исчезновения девушки. Маньяка задержали в 2017 году, когда в его квартире нашли части человеческих тел. Следствие выяснило, что своим жертвам он нередко подсыпал снотворное. После чего забирал у них все деньги, насиловал их, убивал и расчленял их тела.

После ареста Сираиси врачи почти полгода проводили психиатрическую экспертизу. Решение — он осознавал свои действия, а следовательно, должен нести за них ответственность. Однако только почти через год после ареста Сираиси полностью признал свою вину в изнасилованиях, ограблениях и убийствах, а также в попытках скрыть следы преступлений.

Чтобы приговор был менее строгим, адвокаты настаивали на переквалификации дела, поскольку "его жертвы, очевидно, дали согласие на убийство".

Сам убийца в конце концов заявил, что это не так: на телах некоторых жертв были обнаружены следы веревки - это доказывает, что девушки сопротивлялись.

В прошлом месяце отец одной из жертв заявил суду, что никогда не простит Сираиси, даже если тот умрет.

"Даже сейчас, когда я вижу девушку возраста моей дочери, я принимаю ее за свою дочь. Эта боль никогда не пройдет. Верните мне ее", — сказал он.

Эти убийства ошеломили всю Японию, вызвав новую дискуссию о веб-сайтах, на которых обсуждается самоубийства. Японское правительство, в свою очередь, отметило, что может ввести новые правовые нормы.

Кроме того, убийства повлекли за собой изменения в правилах Twitter, который подчеркнул, что пользователи не должны поощрять и пропагандировать самоубийство и членовредительство.

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