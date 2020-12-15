Гонконг сохранил лидерство в рейтинге самых дорогих городов для иностранных специалистов

В уходящем году для иностранцев стали более дорогими города Австралии и ряда стран Европы.

Специальный административный район Китая Гонконг остается самым дорогим городом для экспатов из-за дорогой недвижимости. Такой вывод сделан консалтинговой компанией ECA International.

Из-за продолжающейся политической неопределенности и пандемии коронавируса цены на жилье в Гонконге упали, но все еще остаются сравнительно высокими. За Гонконгом в глобальном рейтинге (есть еще и региональные) следуют Токио и Нью-Йорк. Города Украины в этот рейтинг не включены.

ECA International проводит исследования стоимости жизни более 45 лет. Она проводит два основных опроса в год, чтобы помочь компаниям рассчитать размер пособия на жизнь и защитить покупательную способность своих сотрудников во время командировки за границу. В опросах сравнивается корзина аналогичных потребительских товаров и услуг, которые обычно приобретаются в 480 городах по всему миру. Также учитываются данные о стоимости аренды жилья.

Китайские города остаются одними из самых дорогих в мире для проживания экспатов – Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Пекин входят в первую двадцатку в мире. И это несмотря на дефляцию и слабый обменный курс, из-за которых большинство городов, расположенных в других частях мира, опускаются ниже в рейтинге.

В частности, по этой причине сильно опустились в рейтинге города Таиланда и Вьетнама, которые в предыдущих рейтингах стабильно поднимались по строчкам рейтинга.

Австралийские города стали дороже для многих экспатов, в результате чего они поднялись вверх, а Сидней вошел в мировой топ-50. Такая динамика во многом объясняется высоким обменным курсом австралийского доллара в минувшие 12 месяцев.

Большинство европейских городов также поднимались и по той же причине: относительно высокие обменные курсы евро и британского фунта, что увеличило затраты иностранцев. Лондон сейчас занимает 6-е место в мире по дороговизне, Париж поднялся на 10-е место с 29-го, а Вена и Мюнхен вошли в мировой топ-50.

Сильнее всего в рейтинге опустилась столица Анголы Луанда – с 37-го на 141-е место. Из-за серьезных экономических проблем местная валюта сильно подешевела.

Напомним, в нынешнем году в традиционном Рейтинге комфортности украинских городов произошла смена лидера. Впервые за долгое время первое место досталось не Киеву. Для читателей Фокуса это не должно стать неожиданностью: в рейтинге 2019 года Хмельницкий занимал вторую позицию.