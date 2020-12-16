Лидер республиканцев в Сенате признал победу Байдена

Многие республиканцы в Сенате все еще не признают поражение Трампа.

Лидер республиканского большинства Митч МакКоннелл впервые признал победу Джо Байдена и назвал его избранным президентом через шесть недель после дня выборов и на фоне продолжающегося отказа президента Дональда Трампа признать поражение. Об этом сообщает CNN.

"Коллегия выборщиков высказалась", — сказал МакКоннелл в своем выступлении, добавив: "Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена".

В своем выступлении МакКоннелл также поздравил избранного вице-президента Камалу Харрис. "Несмотря на наши различия, все американцы могут гордиться тем, что в нашей стране впервые вице-президентом избрана женщина", – сказал он.

Заявление МакКоннелла важно, так как многие республиканцы в Сенате все еще не признают победу Байдена даже после того, как Коллегия выборщиков объявила победу официальной.

По данным источников CNN, МакКоннелл непублично призвал сенаторов-республиканцев не пытаться препятствовать установлению результатов выборов. Другие высокопоставленные республиканцы, включая Кнута Джона Тьюна и Роя Бланта, поддержали это мнение.

Напомним, 14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.