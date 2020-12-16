В Сан-Франциско переименовали школу им. Линкольна из-за его нетолерантности

Инициаторы переименования считают, что экс-президент был расистом.

Город Сан-Франциско американского штата Калифорния переименовал среднюю школу им. Авраама Линкольна, поскольку экс-президент США не продемонстрировал, что "черные жизни имеют для него значение".

Об этом сообщает "Daily Mail" со ссылкой на решение Комитета по переименованию Объединенного школьного округа Сан-Франциско.

В заключении Комитета сообщается, что при правлении Линкольна, у коренных народов Америки была отнята большая часть их территорий, состоялась масштабная депортация племени Навахо с их земель в Аризоне, а также прошло самое массовое повешение в истории США, когда 38 человек из Дакоты были приговорены к смерти в Миннесоте в 1862 году.

Окружной комитет по переименованию решил, что Линкольн не достоин сохранения своего имени в названии средней школы, так-как "большая часть его политики оказалась вредной для коренных американцев".

"История Линкольна и коренных американцев сложна и далеко не так хорошо известна, как история гражданской войны и рабства", – отметил председатель комитета по переименованию, учитель первого класса Джеремия Джеффрис в интервью "San Francisco Chronicle".

По словам Джеффриса, экс-президент сделал и ряд расистских комментариев. Например, утверждал, что существует физическая разница между черной и белой расами, а в 1858 году Линкольн предпочитал "высшее" положение, присвоенное белой расе.

"Существует физическая разница между белой и черной расами, которая, я считаю, навсегда запретит двум расам жить вместе на условиях социального и политического равенства", – процитировал слова Линкольна председатель Комитета.

Как сообщается в материале, бывший президент, которого часто называют американским героем за отмену рабства в 1863 году и подписание "Прокламации об освобождении", является лишь одной из 44 исторических фигур, имена которых вскоре будут вычеркнуты из школ Объединенного школьного округа Сан-Франциско.

"Многие народы американских индейцев и коренные народы Соединенных Штатов не считают Авраама Линкольна таким героем, поскольку большая часть его политики оказалась для них пагубной", – отметили на заседании Комитета.

Отметим, что переименование школ является частью общенациональной программы признания расовой справедливости, в результате которой были запрещены флаги Конфедерации, переименованы некоторые военные базы, и свергнуты памятники расистских и конфедеративных деятелей по всей Америке, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицией летом этого года.

В ближайших планах, окружного Комитета по переименованию – учебные заведения имени Джорджа Вашингтона, Герберта Гувера, Томаса Эдисона и еще одного бывшего президента США – Теодора Рузвельта. Кроме того, имя сенатора Дайанн Файнштейн будет исключено из названия одной из начальных школ округа за то, что в 1984 году, когда она была мэром, у здания мэрии Сан-Франциско развевался флаг Конфедерации.

Следующее заседание комитета ожидается в начале января.

Помимо споров, связанных с некоторыми историческими фигурами, город также столкнулся с проблемами, связанными с переходом школьников на дистанционное обучение. Недавно, мэр Сан-Франциско Лондон Брид раскритиковал округ за то, что он сосредоточился на названиях школ, тогда как "он должен быть сосредоточен на том, чтобы вернуть наших детей в класс".

Напомним, а сентябре этого года Дональд Трамп заявил, что пока он сидит в своем кресле, местные власти столицы США, города Вашингтон, не смогут демонтировать исторические монументы американским деятелям.