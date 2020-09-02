"Не при моей власти": Трамп заявил, что не допустит сноса памятника Джорджу Вашингтону

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока он сидит в своем кресле, местные власти в столице Америки, городе Вашингтон, не смогут демонтировать исторические монументы американским деятелям.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, ссылаясь на недавнее предложение столичной мэрии снести памятники первому, третьему и седьмому президентам США, а также статую первооткрывателя Американского континента.

"Публикуя среди многих других смехотворных рекомендаций план, который рекомендует демонтировать памятник Вашингтону, статую Христофора Колумба, статую Эндрю Джексона и Мемориал Джефферсона, радикально-либеральный мэр Вашингтона, округ Колумбия, повторяет ту же историю левых, которая использовалась для подстрекательства к опасным бунтам: уничтожение нашей истории и уничтожение нашего великого наследия", – сообщается в заявлении аппарата президента США.

Речь идет о мэре Вашингтона Мюриэл Баузер, которая на днях обратилась к федеральному правительству с требованием убрать из города памятники историческим деятелям, которые "не отвечают ценностям округа Колумбия", где находится город.

"Столица нашей страны по праву заполнена бесчисленными памятниками и статуями в честь мужчин и женщин, построивших эту страну. Президент Дональд Трамп считает, что эти места следует сохранить, а не сносить; уважать, а не ненавидеть; и передавать из поколения в поколение. Пока президент Трамп находится в Белом доме, безответственные рекомендации мэра ни к чему не приведут, и как мэру столицы нашей страны – города, принадлежащего американскому народу, – ей должно быть стыдно за то, что она даже предлагает их на рассмотрение", – пояснили в пресс-службе Белого дома.

Ранее столичные власти предложили уничтожить или перенести в другое место памятники отцам-основателям Америки, а также мемориал Вашингтона за участие первых президентов в рабстве, в системном расизме, в действиях, которые подавляли равенство для цветных, женщин и ЛГБТ-сообществ, за жестокое обращение, а также за нарушение закона "О правах человека в округе Колумбия".

Как мы писали ранее, в американском городе Балтимор несколько сотен протестующих против полицейского насилия и расизма разбили на куски статую Христофора Колумба, а протестующие в Портленде – снесли памятник Джорджу Вашингтону.