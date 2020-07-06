Война памятников. В США снесли статую борца за права чернокожего населения
В организации, установившей памятник аболиционисту Фредерику Дугласу, подозревают, что акт вандализма мог быть местью противников движения Black Lives Matter
В Рочестере, штат Нью-Йорк, неизвестные снесли памятник аболиционисту Фредерику Дугласу, сообщает Rochester First. Акт вандализма совпал с 168-й годовщиной речи Дугласа "Что для раба означает 4 июля" (День независимости США), произнесенной в Рочестере.
В организации, установившей памятник, считают, что повышенное внимание к расовому вопросу в последние недели сыграло роль в этом происшествии.
"Мы должны вернуть памятник на место, чтобы те, кто это сделал, знали, что не отпугнут нас от нашей цели – чтить память Фредерика Дугласа", – заявил Карвин Эйсон, директор организации "Оживим наследие Фредерика Дугласа".
Памятник Фредерику Дугласу в Рочестере. Фото : скриншот Google Maps
Всего в городе в 2018 году установили 13 таких статуй, из них разрушили уже две. Первую статую снесли пьяные студенты, но жители Рочестера подозревают, что второй случай – это ответный удар после протестов.
"Наши противники могут снести хоть все памятники, но они все равно будут стоять, потому что за этими памятниками стоят еще большие идеи", – сказал Карвин Эйсон.
Разрушенный памятник забрали на реконструкцию. Полиция расследует инцидент.
Фредерик Дуглас (1818 – 1895) – один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения. Родился рабом, но в 1838 году бежал на Север, где стал бороться против рабовладельческого строя.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 июня, в День независимости США, около 300 человек собрались в Балтиморе на площади возле памятника Христофору Колумбу. С помощью цепей они сбросили статую с постамента. Она разбилась на куски, которые толпа побросала в гавань.
- В городе Сент-Луис, штат Миссури, белая супружеская пара вышла к протестующим у их дома темнокожим с пистолетом и автоматической винтовкой. Около 300 темнокожих протестующих прорвались через ограждения к их дому.
- Вооруженные сторонники Black Lives Matter прошли маршем через мемориальный парк Конфедерации. Протестующие, среди которых преобладали чернокожие, в День независимости США потребовали убрать крупнейший в стране монумент Конфедерации в парке Стоун-Маунтин, который они считают памятником расизму. Стоит отметить, что участники акции были вооружены, но вели себя мирно.