Китай заказал немецкую вакцину от Covid-19

До конца 2020 года шанхайская фирма переведет первый платеж в размере 125 миллионов евро за 50 млн доз препарата.

Шанхайская фирма "Fosun Pharma" объявила о заключении договора с немецкой фармкомпанией "BioNTech SE" о закупке не менее ста миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19.

"BioNTech SE" и "Shanghai Fosun Pharmaceutical Group" объявили о соглашении на поставку материковому Китаю первоначальных 100 млн доз вакцины-кандидата против COVID-19 в 2021 году. При условии ее утверждения регулирующими органами КНР", – сообщается в среду, 16 декабря на сайте компании "Fosun Pharma".

Сделкой предусмотрено, что шанхайская фирма до конца 2020 года осуществит первый платеж в размере 125 миллионов евро за 50 млн доз. Отмечается, что первоначальная поставка будет осуществляться непосредственно с производственных мощностей "BioNTech" в Германии.

"Мы хотели бы поблагодарить правительство Китая и Национальное управление медицинской продукции Национальное управление медицинской продукции (NMPA) за их приверженность и доверие к нашим усилиям по разработке вакцины, которые помогут справиться с этой глобальной угрозой пандемии", – заявил генеральный директор "BioNTech" Угур Сахин.

По его словам, заключенное соглашение "является важным шагом на пути к нашей общей цели – доставить безопасную и эффективную вакцину людям во всем мире".

"С момента начала эпидемии COVID-19 мы тесно сотрудничаем с "BioNTech". С целью обеспечения безопасности и эффективности вакцинации мы активно продвигаем маркетинг вакцины в Китае. <…> Мы рады заключить соглашение о поставках с "BioNTech", которое является важным шагом в усилиях Fosun Pharma и BioNTech по обеспечению доступности вакцин в КНР", – отметил исполнительный директор "Fosun Pharma" У Ифан.

В марте 2020 года компании объявили о своем стратегическом сотрудничестве для совместной работы над разработкой и коммерциализацией потенциальной вакцины против коронавируса на основе технологической платформы немецкой фирмы. 24 ноября 2020 года в китайской провинции Цзянсу начались клинические испытания второй фазы вакцины-кандидата BNT162b2. Их положительные результаты необходимы для заявки на получение "биологической лицензии" (BLA) в Китае.

Отметим, что несколько вакцин от коронавируса разработаны непосредственно китайскими специалистами. Среди тех, что уже разрешены для временного применения в чрезвычайных условиях: препараты компаний "Sinopharm" и "CanSino Biologics", а также препарат компании "Sinovac", разработанный совместно с бразильским "Instituto Butantan", а также препараты "Sinopharm" и "CanSino Biologics". Клинические испытания вакцин проводились в КНР и за рубежом.