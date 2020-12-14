Испытано на арабах. Что за вакцину разработал Китай и почему тестирует ее на других

Sinopharm Group разработал потенциальную вакцину от коронавируса, которая показала свою эффективность. Но недостаток данных об испытаниях подрывает доверие к препарату.

На прошлой неделе испытания в Объединенных Арабских Эмиратах показали, что эффективность китайской вакцины Sinopharm составляет 86%. Несмотря на такие заявления, научное сообщество все еще не имеет полных данных о тестировании китайской вакцины и возможных побочных эффектах, пишет The Guardian.

Что такое вакцина Sinopharm?

Sinopharm Group – это государственная фармацевтическая компания, которая разрабатывает сразу две вакцины-кандидата среди пяти препаратов из Китая, проходящих заключительные международные испытания. Имеющиеся вакцины не проходят испытания в Китае, так как распространенность вируса в стране очень низкая. Дочерняя компания Sinopharm – China National Biotec Group Co Ltd (CNBG) занимается разработкой второй вакцины от коронавируса. Пока неизвестно, какой из двух препаратов Sinopharm проходит активную фазу тестирования.

Sinopharm является одним двух лидеров китайской фармацевтика, вторая – Sinovac. Обе компании создали вакцину с помощью более традиционного метода, использовав неактивный вирус для запуска иммунного ответа. Быстро наладить производство таких вакцин сложнее, и они могут вызывать несбалансированный иммунный ответ, но подобные препараты были успешны в прошлом.

Насколько вакцина эффективна?

Компании Pfizer/BioNTech и Moderna сообщили об эффективности своих вакцин в районе 95%, в том время как эффективность вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca выросла с 70% до 90% в ходе испытаний.

В это же время, в ОАЭ заявили, что клинические испытания вакцины Sinopharm, в которых участвовала 31 тыс. добровольцев показала эффективность в 86%.

Еще в прошлом месяце Sinopharm объявила, что около 1 млн человек получили вакцину в экстренном порядке, и "только у отдельных пациентов наблюдались легкие симптомы". Но отсутствие прозрачности вызвало некоторую обеспокоенность среди экспертов в области здравоохранения.

Профессор Терри Нолан, глава исследовательской группы в Институте инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти сказал, что полученные данные ранних испытаний вакцины довольно хороши, если их принимать за "чистую монету".

"Но, честно говорят, это как раз тот тип вакцины, который с большей вероятностью будет иметь побочные эффекты", – говорит Нолан, имея в виду метод разработки вакцины с использованием неактивного вируса.

Китай еще не опубликовал информацию о поздних стадиях испытаний ни одной из своих вакцин, несмотря на начавшуюся вакцинацию. Без этих данных неясно, насколько безопасны и эффективны экспериментальные китайские вакцины.

Где уже используется?

Вакцина Sinopharm уже была одобрена для использования в экстренных случаях в нескольких странах, также компания проводит поздние клинические испытания в 10 странах, включая Аргентину, ОАЭ и Марокко. Препарат также был испытан в Перу, но страна приостановила процесс из-за "серьезного негативного явления", которое наблюдалось у одного из добровольцев во время испытаний.

В сентябре ОАЭ стала первой страной за пределами Китая, которая одобрила экстренное использование вакцины Sinopharm. Высокопоставленный чиновник здравоохранения ОАЭ Джамал Аль Кааби на прошлой неделе заявил, что вакцину получили уже 100 тыс. добровольцев.

Также в Бахрейне китайскую вакцину разрешили для медицинских работников после того, как в клинических испытаниях препарата приняли участие 7700 человек. Египет получил первую партию вакцины из Китая. Марокко также планирует прививать китайской вакциной от коронавируса население, чтобы достичь своей амбициозной цели по вакцинации 80% взрослого населения.

Кроме этого, Китая дал потенциально противоречивые обещания ряду развивающихся стран и регионов, касающиеся приоритетного доступа к вакцине. Некоторые аналитики называют обещания Китая – "вакцинной дипломатией".

В октября Китая также объявил, что присоединяется к COVAX – международной инициативе, направленной на обеспечение равноправного глобального доступа к вакцинам от коронавируса.

Сколько доз китайской вакцины производится?

Конкретной информации о количестве доступных доз китайской вакцины пока нет. По сообщениям некоторых СМИ, дочерняя компания Sinopharm может поставить в этом году 100 млн доз, потенциально увеличивая производственные мощности до 300 млн доз. На прошлой неделе органы здравоохранения заявили, что к концу этого года Китая будет иметь 600 млн доз.

На брифинге в Ухане заместитель главы экспертной группы по разработке вакцин Ван Цзюньчжи не уточнил, вакцины какой именно компании будут производиться, но назвал препарат "неактивной вакциной", сузив круг до тех, что разрабатывают Sinopharm и Sinovac.