Европу вскоре может накрыть новая волна коронавируса, – ВОЗ

Европейцев просят удержаться от массовых гуляний и посещения многолюдных мест

Количество новых заражений коронавирусом может возрасти в Европе в первые недели и месяцы 2021 года, говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по минимизации распространения COVID-19.

Поскольку жители Евросоюза на рождественские и новогодние праздники традиционно собираются целыми семьями, приглашая родственников, это может способствовать увеличению количества заболевших.

"Несмотря на некоторый хрупкий прогресс, передача COVID-19 в Европейском регионе остается широко распространенной и интенсивной. Существует высокий риск дальнейшего распространения в первые недели и месяцы 2021 года, и нам нужно будет работать вместе, чтобы мы смогли предотвратить его", – говорится в рекомендациях.

Европейцев предостерегают от посещения горнолыжных курортов, которых в ЕС более тысячи, и где в зимний сезон особенно многолюдно. Это ранее уже сыграло немалую роль в распространении инфекции.

Во время предстоящих праздников ВОЗ рекомендует странам тщательно рассмотреть возможность адаптации сезонных мероприятий, чтобы исключить возможность скопления людей, особенно в замкнутых пространствах, в том числе во время путешествий.

По-другому в этом году советуют проводить и религиозные службы. Они должны проходить либо на открытом воздухе, либо же с соблюдением социальной дистанции, а все участники обязаны находится в масках.

Несоблюдение правил проведения массовых мероприятий во время пандемии коронавируса привело к тому, что в Бельгии после визита зараженного Синтерклааса (бельгийского Деда Мороза — Ред.) в дом престарелых там заболели коронавирусом 75 человек, из которых 61 – житель заведения, а 14 – его сотрудники.

Вирус продолжает распространяться и мутировать. В Великобритании ученые обнаружили новый генетический вариант SARS-CoV-2. Новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.