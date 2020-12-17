Египет усилил требования к ПЦР-тестам украинских туристов

Сертификат должен содержать подпись врача или специальный QR-код.

Власти Египта усилили требования к ПЦР-тесту на коронавирус для туристов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба посольства Египта в Украине.

"Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. С начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города", — говорится в сообщении посольства.

На сертификате должен быть QR-код и подпись врача. Кроме того, сертификат должен иметь точную дату и время сдачи теста, он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа т иметь печать лаборатории.

В нем обязательна информация о проведенном виде теста, должно быть указано, что гражданину сделано тестирование типа RT-PCR. При этом сертификат, содержащий информацию о лице, которому принадлежит тест, должен быть на английском языке. Заполненные от руки сертификаты в Египте не принимаются.

"В случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету", — сказали в посольстве.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине тестировать на коронавирус будут всех, у кого имеются симптомы острого респираторного вирусного заболевания.