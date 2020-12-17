Путин про скандальное видео Дзюбы: Он человек публичный, это было неизбежно для него

Президент России признался, что это видео не смотрел.

На ежегодной пресс-конференции российского президента Владимиру Путину задали вопрос про футболиста сборной России Артема Дзюбу, который недавно попал в скандал с интимным видео.

Путин заявил, что это видео не смотрел, но отметил, что для публичных людей скандалы подобного рода неизбежны.

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"Пускай он сам разбирается с личными делами. Влезать в личные дела недостойно для нормального общества. Он человек публичный, это было неизбежно для него", – сказал Путин.

Он добавил, что подобные инциденты не должны сказываться на профессиональной карьере публичных людей.

"И хороший урок – имейте это в виду. Второе, имейте это в виду, что есть общие правила, лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", – сказал Путин.

"Я не смотрел это видео, а вы смотрели?", – обратился Путин к журналистке спортивного канала "Матч ТВ", которая задала вопрос про Дзюбу.

"Знаете, не до конца…", – ответила журналистка.

К Путину также обратился известный музыкант, лидер группы "Ленинград", а ныне гендиректор канала RTVi Сергей Шнуров.

"Как описывать эту жизнь без ненормативной лексики?", – спросил Шнуров президента РФ.

"Говорите: редиска. Язык наш богатый. Спасибо, что сейчас не использовали ненормативную лексику, как вы делаете это на сцене", – ответил Путин.

Видео с Артемом Дзюбой, содержащее материалы для взрослых, которые не предназначены для зрителей младше 18 лет, было опубликовано на одном из Telegram-каналов.