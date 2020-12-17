Поклонская подала заявление об угрозах от "Правого сектора". Полиция РФ начала проверку

По словам экс-прокурора Крыма, неизвестные преследуют ее и занимаются незаконным сбором информации о ее частной и семейной жизни.

В Москве полиция начала доследственную проверку по заявлению депутата Госдумы РФ, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах со стороны "Правого сектора".

Как сообщает российское агенство "ТАСС" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в своем заявлении Поклонская указала, что "неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением информации в интернете о ее частной и семейной жизни. Также в ее адрес поступают угрозы причинения тяжкого вреда здоровью".

"Поклонская предполагает, что ее преследуют члены организации "Правый сектор", запрещенной в России, против деятельности которой она неоднократно высказывалась", – отмечается в материале.

Сообщается также, что в случае, если проверка выявит состав преступления, то полицией будет возбуждено уголовное дело.

В феврале этого года депутат написала в своем Telegram-канале, что "Правый сектор" вынес "смертный приговор всей Украине", а президент Укарины Владимир Зеленский молча согласился с ним: "На носу "знаменательная" дата – семь лет Евромайдану. А для меня итоги этого преступления записаны на 14 страницах, которые мне прислали по почте из Киева. Это мой смертный приговор, вынесенный боевиками из "Правого сектора".

Поклонская добавила, что ей повезло благодаря "профессиональной охране", несмотря на то что радикалы устраивали на нее "покушения одно за другим".

Напомним, с марта 2014 по октябрь 2016 Наталия Поклонская занимала пост исполняющего обязанности, а спустя пару месяцев – главного прокурора Крыма. С сентября 2016 года Поклонская является депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ VII созыва.

В декабре 2020 года бывший "прокурор" Крыма, депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская предложила генеральному директору компании SpaceX Илону Маску переехать жить в оккупированный Крым и решить проблему нехватки пресной воды на полуострове.