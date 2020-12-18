Русская мафия в Испании осталась без денег: крупнейшая спецоперация за 10 лет (видео)

Масштабное расследование против организованной преступности из Восточной Европы на испанском побережье закончилось арестами бизнесменов, политиков и чиновников.

Бриллианты, криптовалюта и тысячи евро наличных изъяты в ходе спецоперации, которую провели агенты национальной полиции Испании совместно с Европолом (EUROPOL). Об этом говорится в официальном сообщении на сайте испанской полиции.

Для Испании это крупнейшее расследование против так называемой "русской мафии" за последние 10 лет, в рамках которого полиция провела почти два десятка обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и Ибице, задержав в итоге 23 человека. Среди задержанных — восемь граждан РФ, два украинца, граждане Казахстана, Алжира и 11 испанцев. Участников группировки подозревают в причастности к убийствам, торговле людьми, наркотиками и оружием.

[ + – ] Видео: официальный Youtube-канал испанской полиции

Следствие началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег различных преступных группировок из бывшего Советского Союза. Огромные денежные средства инвестировались мафией в недвижимость на побережье, казино, рестораны и предназначались для проникновения в государственный сектор экономики. Частично денежные потоки шли через проводимую благотворительную деятельность.

В ходе совместной операции Европола и национальной полиции Испании силовики изъяли более 300 000 евро наличными, виртуальные кошельки с криптовалютами, бриллианты и 16 роскошных автомобилей, а также заблокировали многочисленные банковские счета и активы на миллионы евро. Обнаружен и изъят был также мафиозный арсенал.

Предыдущая совместная спецоперация Интерпола и Европола была нацелена на поиск краденных артефактов со всего мира.