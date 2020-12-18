Верхняя палата парламента Швейцарии легализовала однополые браки

Последнее слово будет за швейцарцами: партия Федерального демократического союза хочет вынести этот закон на референдум.

18 декабря верхняя палата парламента Швейцарии одобрила законопроект, который разрешит однополым парам заключать браки. Благодаря этому права гомосексуалов в стране станут такими же, как и в большей части стран ЕС, сообщает издание The Local.

Издание сообщает, что Швейцария остается одной из немногих стран Европы, где однополые браки являются незаконными. Однополые пары могут вступать в "зарегистрированные партнерства", однако это не дает им тех же прав, что и брак. В частности, они не могут получить гражданство или усыновить детей. Принятый законопроект разрешит лесбиянкам и геям заключать брак, а лесбиянкам даст доступ к донорству спермы.

Дебаты касательно законопроекта в законодательном органе Швейцарии велись с 2013 года. Летом 2020 года документ одобрила нижняя палата парламента.

Однако точка в этом вопросе пока что не поставлена: ультраконсервативная партия Федерального демократического союза заявила, что будет добиваться вынесения этого закона на референдум.

Организация Rainbow Families, которую создали в 2010 году для защиты интересов родителей-геев в Швейцарии, заявила, что они готовы к референдуму по этому вопросу.

"Если оппоненты проведут референдум, мы готовы. У нас за спиной 82 процента населения, и благодаря мобилизации сообщества ЛГБТ, наших партнерских организаций и политических партий, которые нас поддерживают, мы сможем еще больше повысить признание ЛГБТ в обществе", — заявил Матиас Эрхардт, который является заместителем председателя организации.

Напомним, недавно в Британии гомосексуалам и бисексуалам позволили быть донорами крови.

А власти Уганды хотели вернуть смертную казнь за гомосексуальные отношения.