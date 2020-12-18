В соборе Неаполя не произошло "чудо Януария". Верующие назвали это плохим знаком

Католическая церковь, хотя и проводит саму церемонию, никогда не делала официального заявления о "чуде".

После специальной молитвы, проведенной 16 декабря в католическом соборе Неаполя, засохшая кровь святого Януария не стала жидкой. Подобное случается очень редко, и местные жители считают это зловещим знаком, сообщило издание The Odd Collection.

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Подобные церемонии проходят трижды в год: в мае, сентябре и декабре. После молитвы священники выносят реликвию – сосуд, в котором якобы и содержится засохшая кровь святого – христианского мученика IV века. После церемонии она становится жидкой. Верующие называют это чудом святого Януария, оно считается его благословением. За самим Януарием закреплена роль покровителя Неаполя.

Чудо происходит не всегда. Не случалось оно, в частности, перед эпидемией чумы в XVI веке, накануне Второй мировой войны в 1939 году и перед мощным землетрясением в Италии 1980 года. Но в большинстве подобных случае плохих последствий не было.

В этом году из-за коронавирусных ограничений в собор было допущено меньше людей, чем обычно. Кардинал Неаполя Крешенцио Сепе в обращении к верующим подчеркнул, что не надо отчаиваться из-за того, что чуда не произошло. "Если что-то и надо растопить, то это сердца людей", – сказал он.

Ученые говорят, что вещество внутри запечатанного флакона выглядит как засохшая кровь, но не могут объяснить, почему иногда оно превращается в жидкость, а иногда – нет.

Католическая церковь, хотя и проводит саму церемонию, никогда не делала официального заявления о "чуде". Она также запрещает всем, включая ученых, открывать запечатанный флакон.

18 ноября 2018 года, украинская община в Италии отметила 85-ю годовщину Голодомора. По этому случаю кардинал Кришенцио Сепе, архиепископ Неаполя, выставил для почитания реликвию Януария. Когда ее взял в руки отец Святослав, глава УГКЦ, кровь, якобы, стала жидкой.

Кстати, в ноябре ученые из Университета Хайфы сообщили, что нашли церковь, в которой якобы произошло одно из чудес, описанных в Библии.