Подаренную Лаврову икону из Луганска после протеста Украины вернут в Боснию

Теперь историей 300-летнего артефакта займутся "искусствоведы" из Интерпола.

Древнюю икону в позолоченном окладе, вывезенную из оккупированного Луганска и подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернут дарителям — властям Боснии и Герцеговины. Об этом ТАСС сообщили в российском МИД.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", – заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее скорейшему возвращению на родину.

Икону Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик во время официального визита российского дипломата в страну 14-го декабря.

В своей ноте украинская сторона отметила, что поскольку Луганск находится под оккупацией РФ, отсутствие ответа по вопросу иконы будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины.

Известно, что иконе порядка трех сотен лет, киот позолочен, а на обратной стороне есть штамп "УРСР", подтверждающей подлинность иконы, а также принадлежность историческому и культурному фонду Украины.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.