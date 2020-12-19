Qatar Airways возобновила авиарейсы из Катара в Украину: после 9 месяцев перерыва

Пассажирский самолет "Airbus A320" на 132 места будет осуществлять сначала три, а позже – четыре перелета в неделю.

Первый после девятимесячного перерыва рейс из Катара прибыл в аэропорт "Борисполь" в пятницу, 18 декабря. Самолет летел по маршруту "Доха-Киев".

Как сообщает профильный портал "Avianews", на протяжении следующих 14 дней авиакомпания будет осуществлять перелеты по три раза в неделю, а с 4 января частота полетов увеличится до четырех.

"Мы рады возобновить полеты в Киев и предложить путешественникам из Украины непревзойденный сервис и новые возможности для путешествий", – сообщила в связи с этим коммерческий директор "Qatar Airways Group" в Украине Галина Дурмуш.

Расписание прямых рейсов из Украины в Катар и обратно, начиная с 18 декабря 2020 года, выглядит так:

"Доха-Киев" будет летать по средам, пятницам и субботам. Вылет в 08:30, прилет – 12:50;

"Киев-Доха" – также по средам, пятницам и субботам. Вылет в 17:30; прилет – 23:30;

Сообщается также, что четвертый рейс будет летать по понедельникам, начиная с 4 января 2021 года.

[ + – ] Источник: пресс-служба аэропорта "Борисполь"

"На данном этапе авиакомпания будет использовать на рейсах в Украину среднемагистральный самолет "Airbus A320", который рассчитан на перевозку 132 пассажиров. В салоне бизнес-класса размещено 12 сидений, в салоне эконом-класса – 120 кресел", – отмечается в материале.

Таким образом, к новогодним праздникам пассажирам, которые планируют вылетать из Киева, стали доступны варианты путешествий через аэропорт "Хамад" в Дохе, что дает возможность долететь на Мальдивы, в Занзибар, Гуанчжоу (Китай), Сейшелы, Куала-Лумпур (Малайзия) и Сидней (Австралия), а также в Бангкок, Джакарту, Коломбо, Кейптаун, Йоханнесбург, Дели, Бали, Ханой, Гонконг, Пхукет, Сеул, Мельбурн, Манилу, Найроби, и другие города.

На случай, если какие-то из маршрутов окажутся перекрытыми в связи с карантинными ограничениями, "Qatar Airways" позволила менять билеты без штрафа неограниченное число раз при путешествиях до конца 2021 года. Правда, только при оформлении билетов до 31 декабря 2020 года.

Напомним, на днях авиакомпания МАУ обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить финансовую поддержку компании до возобновления спроса на авиаперевозки, иначе придется уволить 140 пилотов.