МАУ просит денег у Зеленского: иначе придется уволить 140 пилотов

Руководство авиакомпании обращает внимание, что, в отличие от других стран, Украина не предоставила никаких мер поддержки отрасли авиационных перевозок.

Авиакомпания МАУ обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить финансовую поддержку компании до возобновления спроса на авиаперевозки. Текст письма опубликован на сайте МАУ.

"К сожалению, украинские власти не ввели никаких мер по поддержке авиационной отрасли к сегодняшнему дню. МАУ, утратив любую надежду на диалог с органами исполнительной власти и профильным министерством, обращается к вам, господин президент", – сказано в тексте письма.

В заявлении сообщается, что в Международных Авиалиниях Украины готовится проект увольнения работников, который коснется не менее 140 пилотов.

Авиакомпания просит Зеленского поручить Кабмину разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ, чтобы выплатить зарплату работникам и Мининфраструктуры провести переговоры о реструктуризации задолженности перед государственными предприятиями "аэропорт Борисполь" и "Украэрорух".

Руководство МАУ обращает внимание, что, в отличии от других стран, Украина не предоставила никаких методов поддержки отрасли авиационных перевозок.

Отметим, отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.