Эстония выпустит самые красивые в мире паспорта: с животными, птицами и северным сиянием
На страницах нового паспорта можно будет прочесть фразы на эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".
В Эстонии разработан новый дизайн паспортов: их страницы украшены нацинальными символами, изображениями лесных жителей и растений. Как передает местное издание ERR.ee, в новых паспортах защитные элементы станут частью дизайна.
"Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и чувствуется на ощупь, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения", – пояснила главный эксперт Департамента полиции и погранохраны Эстонии Элийза Сау.
Чиновница уточняет: "Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей наших лесов – зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса".
В ультрафиолетовом свете на страницах документа появляется изображение эстонской природы ночью – луны, звезд и северного сияния. В "ночном режиме" на обложке возникают капли дождя, спокойное море начинает волноваться, а небо становится сине-лиловым.
Кроме того, на страницах нового паспорта можно разглядеть фразы на эстонском вроде "Послушай, дорогой, как шумят деревья" или "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус".
"Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", – отметила Сау. По ее словам, нанесение дополнительных элементов защиты (и одновременно – дизайна) позволил новый материал, который использовали для изготовления паспорта: "Мы поменяли защищенную бумагу на поликарбонат, который используется в изготовлении ID-карт".
Как отмечает ведомство, Департамент полиции и погранохраны первоначально закажет порядка 800 000 документов, а договор на их поставку заключен на восемь лет: "Расходы государства покрыты госпошлиной".
Как стало известно на днях, Комитет по правам человека порекомендовал Верховной Раде принять соответствующий законопроект – №3986 "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки". Таким образом в Украине намерены прекратить использование паспорта старого образца.