Святой Николай принес украинским исследователям Антарктики пингвинят в подарок

"Первістків, мабуть, назвемо Миколками!" — говорят сотрудники Национального антарктического научного центра.

Наверное, украинские ученые, которые работают на станции им. Академика Вернадского в Антарктиде, очень хорошо вели себя весь сложный 2020-й год, раз Святой Николай принес им такой замечательный подарок. 19 декабря, как сообщают исследователи у себя в Facebook, рядом со станцией родились первые пингвинята.

У двух пар пингвинов-дженту вылупились три птенчика: у одной, которая отложила яйца раньше, сразу два пингвиненка, а у второй — один, и другой вот-вот появится на свет.

"Сейчас они в сером пушке, но где-то в конце января начнут линять и обретут обычную черно-белую окраску", — рассказывают сотрудники Национального антарктического научного центра.

Еще 20-30 дней пингвинчики будут жить в гнезде, где за ними присматривают родители. Малышей они кормят по очереди: пока один прикрывает птенцов от холода и ветра, второй добывает еду в океане. Потом возвращается, сменяет партнера и начинает кормить птенцов.

"Так что вот какие подарки принес нам святой Николай! — радуются исследователи Антарктики. — К Новому году, наверное, вся станция будет в джентенятах!"

И добавляют пост-скриптум: "А первістків мабуть назвемо Миколками!"

Пингвины — постоянный объект наблюдений сотрудников антарктической станции. Так, недавно исследователи выяснили, почему пингвины "танцуют" на льду.

Для справки. Дженту, или субантарктический пингвин, — самый крупный после императорских и королевских пингвинов (вес — до 9 кг, рост — 75-90 см). А под водой — самый быстрый: развивает скорость до 36 км/ч и ныряет на глубину до 200 м. Питаются дженту крилем или мелкой рыбешкой.