В Британии сообщили подробности о распространении нового штамма коронавируса

Пока нет данных о том, что заболевание, вызванное новым штаммом, проходит в более тяжелой форме.

Новый штамм коронавируса, получивший название VUI 202012/01, который распространяется быстрее других, был обнаружен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а полный геном был расшифрован в октябре. Об этом сообщила специалист Службы общественного здравоохранения Сьюзан Хопкинс.

Сначала специалисты не придали этому значения, так как вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате 11 декабря врачи сообщили правительству об изменении эпидемиологической ситуации.

Хопкинс добавила, что в основном новая разновидность распространена в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах она также была обнаружен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и в Шотландии.

По ее словам, аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР и Нидерландах.

Главный научный советник правительства Патрик Валланс предупредил, что новый вариант становится доминирующим штаммом. Но доктор Хопкинс сказала, что пока нет доказательств того, что новый вариант коронавируса вызывает непропорционально большое количество госпитализаций. "Мы не видим непропорционально большого количество людей, попадающих в больницу за последние две недели, и мы не наблюдаем пока никакого увеличения смертности", – добавила она.

В Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Закрываются все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерные залы, парикмахерские и иные заведения. Людям рекомендуется не покидать дома. Они обязаны ночевать у себя дома и должны встречаться максимум с одним человеком вне своего домовладения. Также в Лондоне не будет действовать послабление, по которому в Рождество разрешено собираться вместе людям из трех домовладений.

Всемирная организация здравоохранения пообещала проинформировать общественность о новом типе коронавируса, когда о нем станет больше известно. Пока там отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус от этого не стал смертоноснее.

Лидеры ЕС инициируют закрытие границ Евросоюза для жителей Великобритании. Ряд стран уже запретили авиационное и железнодорожное сообщение с этой страной.