Скончался создатель "Ну, погоди!" и "Возвращение блудного попугая" Курляндский

Автор легендарного мультфильма скончался в возрасте 82 лет

Советский писатель, один из создателей мультсериала "Ну, погоди!" Александр Курляндский умер в возрасте 82 лет. Об этом его близкие сообщили радиостанции "Эхо Москвы" в понедельник, 21 декабря.

Причины смерти писателя не уточняются.

С 1968 года совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым Александр Курляндский работал над сценарием мультсериала "Ну, погоди!", который потом и принес ему большую известность.

Кроме того, он был одним из создателей мультсериалов "Возвращение блудного попугая" и "Веселая карусель". Помимо этого, он был автором юмористических рассказов. По мотивам нескольких из них были созданы эпизоды знаменитого детского киножурнала "Ералаш".

В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котеночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

Напомним, 12 декабря умер знаменитый российский и советский актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет.