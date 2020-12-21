Стоимость Bitcoin установила исторический максимум

Самая высокая цена дошла до отметки $24 228, 83.

В воскресенье, 20 декабря, стоимость Bitcoin превысила отметку в $24 000, обновив исторический максимум, сообщается на сайте Coindesk.

Самая высокая цена дошла до отметки $24 228, 83.

В первой половине дня 21 декабря стоимость криптовалюты несколько уменьшилась, и по состоянию на 11:44 была $23 583, 07, продолжив снижаться.

Первый месяц зимы 2020 года стал для Bitcoin временем рекордов. Сначала 1 декабря, криптовалюта побила исторический максимум, приблизившись к $20 тыс. Затем ее стоимость продолжала неуклонно расти, пока 17 декабря не побила очередной рекорд трехлетней давности, поднявшись до $22 232.

Ровно три года назад, 17 декабря 2017 года, котировки первой криптовалюты установили предыдущий рекорд, после чего начался обвал.

По информации Reuters, рост курса Bitcoin совпал с падением золота в последние месяцы.

Bitcoin является самой популярной криптовалютой в мире, причем, представленной публично. Благодаря этому, она имеет развитую инфраструктуру.

В 2018 году от Bitcoin в очередной раз откололась новая криптовалюта — World Bitcoin (WBTC). Держатели биткоина могли получить WBTC в соотношении 1 BTC:100 WBTC.