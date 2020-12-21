Путешествие монолита: теперь таинственная металлическая конструкция появилась в Новой Зеландии

Неизвестные воздвигли его на вершине в парке Крайстчерч

После того, как ученые, ищущие диких баранов, нашли таинственный металлический монолит в пустыне штата Юта в США, подобные сооружения стали появляться по всему миру. И теперь его обнаружили в Новой Зеландии. Об этом пишет Daily Mail.

В Сети пишут о том, что это может быть знак от инопланетян и развивают теории заговора, но большинство все же убеждены, что изначально это было произведение современного искусства, воздвигнутое кем-то из художников. А теперь установка монолитов превратилась в некий флешмоб, поддерживаемый по всему миру.

Трехгранные металлические столбы напоминают научно-фантастический сериал "Космическая одиссея" автора Артура Кларка, в котором три таких монолита, построенных инопланетянами для развития разумной жизни, были обнаружены по всей Солнечной системе.

[ + – ] Координаты на монолите из Австралии/Фото: скриншот

Иногда на монолитах есть некие знаки, но чаще координаты, указывающие на достопримечательности: Башни Трампа в Нью-Йорке, необитаемый остров Манагха из Марианского архипелага, Сфинкс в египетской пустыне.

В Новой Зеландии монолит был установлен на лужайке у кресельного подъемника в парке развлечений Крайстчерч. "Кто-нибудь знает, что это такое и откуда оно взялось? Мы не знаемʼʼ, — написала дирекция парка.

Впрочем, один из местных жителей сообщил, что ничего мистического в новозеландском монолите нет. "Я видел, как его грузили в фургон", — отметил он в соцсетях, но не уточнил, кто это делал и где именно это было.

[ + – ] Монолит в Крайстчерче

До сих пор было неизвестно, кто создает монолиты и размещает их в разных странах. Несмотря на предположения о "внеземном" происхождении монолита, группа художников взяла на себя ответственность за масштабный розыгрыш. Более того, они предлагают всем желающим заказать установку конструкции у себя во дворе за 45 тыс. долларов.

Сообщество художников, известных как The Most Famous Artist, разместило фотографию монолита в своем аккаунте в Instagram, подписав как "monolith-at-a-service.com". К фотографии конструкции также прилагались ее технические характеристики.